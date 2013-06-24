澳新汇市：澳元和新西兰元持稳，但公债收益率飙升

澳新两币持稳，澳元 和新西兰元兑日圆 均上涨约0.7%，分别报90.77和76.34。

市场走势似乎证实目前底部已形成，之前于5月开始的一波大幅跌势使澳元和新西兰元分别一度低见88.90和74.41。

澳元兑美元 几无变动，报0.9239美元。上周四曾触及33个月低点0.9163，且上周收低逾3%。

技术面而言，澳元跌向0.9145美元并最终测试0.9的下行趋势仍完好无损。初步阻力位在0.9260，随后是0.9285。

新西兰元兑美元 持稳于0.7768美元，上周收低逾3%，并曾触及一年低点0.7700。

新西兰元的短线支撑位在0.7700美元，随后是2012年6月中旬低点0.7660。阻力位为0.7780和0.7810。(完)

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