澳新汇市：澳元和新西兰元持稳，但公债收益率飙升

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
澳新两币持稳，澳元 和新西兰元兑日圆 均上涨约0.7%，分别报90.77和76.34。
市场走势似乎证实目前底部已形成，之前于5月开始的一波大幅跌势使澳元和新西兰元分别一度低见88.90和74.41。
澳元兑美元 几无变动，报0.9239美元。上周四曾触及33个月低点0.9163，且上周收低逾3%。
技术面而言，澳元跌向0.9145美元并最终测试0.9的下行趋势仍完好无损。初步阻力位在0.9260，随后是0.9285。
新西兰元兑美元 持稳于0.7768美元，上周收低逾3%，并曾触及一年低点0.7700。
新西兰元的短线支撑位在0.7700美元，随后是2012年6月中旬低点0.7660。阻力位为0.7780和0.7810。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/王翔琼; 审校 徐文焰/白云)
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