离岸人民币：人民币国债息率较平稳，国债发行仍有提升空间--交行

欧洲企业：沃尔沃汽车3月全球销量同比增长9.3%，欧亚市场表现强劲
路透斯德哥尔摩4月4日 - 吉利汽车旗下沃尔沃汽车周一晚些时候宣布，其3月汽车销量同比增长9.3%至57,158辆，因欧洲和亚洲地区的销量增长抵消了在美国市场的大幅下滑。
路透香港6月24日 - 供给稀少的人民币国债，是离岸初级市场的重头戏，今年首批130亿元国债率先于周三在香港发行。中国交通银行 首席经济学家连平认为，尽管近日市况波动，但本次发行的国债息率定价与以往相比仍会较平稳，他亦认为，香港债券市场存在较大发展空间，在港发行国债规模在未来有提升空间。
财政部今年首批国债，发行规模130亿元，品种包括: 3年(50亿)、5年(20亿)、7年(10亿)、10年(10亿)、15年(5亿)以及30年(5亿)。由交通银行香港分行获任机构部人民币国债的独家发行、交存代理及财务代理，面向机构发行100亿元，余下30亿元向国外央行和地区货币管理局发行，下半年会发行100亿。
“这次人民币国债增加了30年期，有助于人民币收益率曲线更加完善，从对象来看，机构占比例较高，外国央行加地区货币管理当局所占份额比去年略有增加。”连平在一场新闻会称，30年的国债是次发行的创新，增加了低风险政府债券的市场供给，一定程度弥补了香港政府债券发行规模偏小的市场空隙。
他并表示，人民币国债发行有利于带动香港债市发展，香港债券融资在本港主要融资渠道占比偏低，香港债券总值与GDP比例占40-50%，而美国日本这一比例均在200%以上，目前来看，香港这一比例有改善趋势。国债的发行可以推动香港人民币债市的扩容。
“国债在香港市场的发行增加了低风险政府债券的市场供给，一定程度上补足了香港政府债券发行规模偏小的市场空隙。国债收益不高，但评级很高，所以很稳健。”连平说，为投资者人民币投资多元化提供了选择，人民币国债发行还有很大空间。
交通银行香港分行环球金融市场部总经理张卫中补充道，“ 目前市场有一定变化，但价格还会比较平稳，国债已连续数年按招标方式发行，息率定价方面有二级市场做参考依据，而零售是下半年才进行，期限还未公布，票面利率还无法评估。”
张卫中进一步表示，不少保险、资产管理公司尤其是台湾的机构投资者对此次15-30年长期限国债比较热情，30年国债投标利率料略高于境内15年期国债的利率，低于境内30年期国债利率水平。
2009年以来国债在港发行金额每年均在1.5万亿左右，2012年香港市场国债发行额占总国债发行额的比例从2009年的约0.55%提高到1.26%，香港人民币国债发行进一步发挥了中央财政筹资的新渠道作用，并提供了可控的人民币回流渠道。
国债在人民币债市中占比逐步趋稳，由2009年初的37.5%下降到2010年的22.22%，连平表示，人民币汇率呈双向波动下，投资者对人民币债券关注点已从人民币升值预期转变为对货币资产配置多元化的需求。
2012年香港人民币存款余额达6,030亿元，同比增2.45%。增幅低于2011年的86.9%，增速下降原因除了人民币升值预期消失外，还包括人民币存款证（CD）的增长存款分流和回流增多。(完)
欲浏览离岸国债历年发行，请点选(link.reuters.com/cat98t) (记者 赵红梅；审校)
路透斯德哥尔摩4月4日 - 吉利汽车旗下沃尔沃汽车周一晚些时候宣布，其3月汽车销量同比增长9.3%至57,158辆，因欧洲和亚洲地区的销量增长抵消了在美国市场的大幅下滑。
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳洲央行声明并未暗示将很快升息，澳元下跌 路透东京4月4日 - 避险货币日圆周二全线上涨，因避险情绪在更广泛的市场扩散。澳元跌至三周低点，澳洲央行之前称对国内就业状况感到担忧。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.4%至110.440，之前曾触及一周最低位110.370。欧元/日圆跌0.5%，澳元/日圆跌0.7%。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗
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