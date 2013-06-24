企业并购：沃达丰将于周一公布其收购Kabel的新报价--消息

路透法兰克福/伦敦6月23日 - 两位消息人士周日告诉路透，英国移动通讯运营商沃达丰 将在周一早间公布其修改后的全现金收购德国有线电视集团Kabel Deutschland 的报价。

其中一位消息人士称，新报价将为每股87欧元，其中包括每股84.50欧元的股权收购以及Kabel承诺但尚未支付的每股2.50欧元股息。交易总价值为77亿欧元(101.2亿美元)。

两位消息人士称，Kabel看来将向股东推荐这一新收购提议，但其中一位警告情况仍可能有变。这两位消息人士都要求匿名。

沃达丰在本月稍早接洽Kabel，表示愿以每股81欧元价格收购，总计为72亿欧元。但这项报价被认为不够高，随后John Malone旗下拥有德国第二大有线电视运营商Unity Media的Liberty Global 提出每股85欧元的竞购价。Kabel是德国最大的有线电视运营商。

沃达丰想收购Kabel是希望集电视、固定线路和宽带业务于一身，为手机用户提供更有竞争力也更加全面的服务。而Liberty Global的收购意图则是为了在其表现最好的市场之一进行扩张。

沃达丰相信自己的收购提议比Liberty更有优势，因其报价为全现金且面临的监管阻力可能比Liberty要小。(完)