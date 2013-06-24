企业并购：沃达丰将于周一公布其收购Kabel的新报价--消息

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透法兰克福/伦敦6月23日 - 两位消息人士周日告诉路透，英国移动通讯运营商沃达丰 将在周一早间公布其修改后的全现金收购德国有线电视集团Kabel Deutschland 的报价。
其中一位消息人士称，新报价将为每股87欧元，其中包括每股84.50欧元的股权收购以及Kabel承诺但尚未支付的每股2.50欧元股息。交易总价值为77亿欧元(101.2亿美元)。
两位消息人士称，Kabel看来将向股东推荐这一新收购提议，但其中一位警告情况仍可能有变。这两位消息人士都要求匿名。
沃达丰在本月稍早接洽Kabel，表示愿以每股81欧元价格收购，总计为72亿欧元。但这项报价被认为不够高，随后John Malone旗下拥有德国第二大有线电视运营商Unity Media的Liberty Global 提出每股85欧元的竞购价。Kabel是德国最大的有线电视运营商。
沃达丰想收购Kabel是希望集电视、固定线路和宽带业务于一身，为手机用户提供更有竞争力也更加全面的服务。而Liberty Global的收购意图则是为了在其表现最好的市场之一进行扩张。
沃达丰相信自己的收购提议比Liberty更有优势，因其报价为全现金且面临的监管阻力可能比Liberty要小。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译