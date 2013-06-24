路透基点：Iris World贷款规模增至3.2亿美元，额度细节敲定

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，Iris World Enterprises Ltd的三年期定期贷款案规模已从3亿美元增加至3.20亿美元。

牵头行兼簿记行和管理行的兆丰国际商银承贷5,000万美元。另外五家牵头行兼簿记行分别各承贷4,000万美元。这五家银行为永丰银行、中国信托商银、花旗、台北富邦银行、合作金库银行。玉山银行和台湾企银也是牵头行兼簿记行，各承贷3,000万美元。

中国输出入银行承贷1,000万美元。

签约已在5月7日举行。

一如先前的报导，这笔分期贷款由借款人的母公司台湾臻鼎科技控股股份有限公司提供担保。贷款利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。若台湾银行间美元拆款利率(TAIFX)与Libor之间的利差超过35基点，借款人还将支付全部超额利率。

贷款具有两年的宽限期选择权。宽限期过后，每半年不等额还款一次，三次还清，前两次分别偿还25%，第三次偿还50%。

贷款将用于借款人2010年12月签署的一笔3.15亿美元定期贷款的再融资。当时贷款的利率为Libor加码56个基点。

Iris World Enterprises是一家生产软式印刷电路板的企业。(完)