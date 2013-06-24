美国对香港未拘捕斯诺登表示“失望”

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月23日 - 美国司法部官员周日称，美国对香港当局未拘捕美国国家安全局前承包商雇员爱德华·斯诺登表示失望。美国和香港方面此前就此事进行过多次高级别接触。
“香港当局未尊重美国要求拘捕在逃的（斯诺登），美国对此感到失望，也无法认同，”该官员说道。
该官员指出，在周五的磋商中，香港方面并未就美国拘捕斯诺登的要求是否理由充足提出疑问。
“鉴于此 ，我们发现他们（香港方面）的决定令人特别不安，”该官员说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。