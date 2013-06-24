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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 09:58 BJT

美国对香港未拘捕斯诺登表示“失望”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月23日 - 美国司法部官员周日称，美国对香港当局未拘捕美国国家安全局前承包商雇员爱德华·斯诺登表示失望。美国和香港方面此前就此事进行过多次高级别接触。

“香港当局未尊重美国要求拘捕在逃的（斯诺登），美国对此感到失望，也无法认同，”该官员说道。

该官员指出，在周五的磋商中，香港方面并未就美国拘捕斯诺登的要求是否理由充足提出疑问。

“鉴于此 ，我们发现他们（香港方面）的决定令人特别不安，”该官员说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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