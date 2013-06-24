美国个股：摩根士丹利将从花旗购买双方财富管理合资公司的剩余股份

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月21日 - 摩根士丹利 表示，将在月底前从花旗集团手中购买双方财富管理合资公司的剩余股份。
摩根士丹利将支付47亿美元，购买花旗 对合资公司的35%持股。摩根士丹利还将支付约20亿美元购买花旗集团的优先证券。双方于2009年组建该合资公司。
摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)接受采访时表示，上述交易能够让投资者对摩根士丹利的商业模式更有信心，来自财富管理业务的可靠收入流，可帮助抵消交易和投资银行业务的波动性。
花旗表示，完成该交易后，衡量该行稳定性的关键指标--巴塞尔III一级资本充足率将提高0.45个百分点。
要完成这项交易，摩根士丹利需要得到两个监管机构的批准。美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月份批准了摩根士丹利收购合资公司剩余股份的计划。不过根据2010年多德-弗兰克法案的要求，摩根士丹利周五宣布的决定需要得到美联储和美国通货监理局(OCC)的“程序批准”。
以顾问人数和客户资产计，摩根士丹利财富管理公司(Morgan Stanley Wealth Management)是美国最大的券商。据摩根士丹利称，到2015年其财富管理业务吸纳的存款至少将为1,380亿美元，有望跻身美国存款最多的前十大银行之列。
这项交易料将于6月28日完成。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。