美国个股：摩根士丹利将从花旗购买双方财富管理合资公司的剩余股份

路透6月21日 - 摩根士丹利 表示，将在月底前从花旗集团手中购买双方财富管理合资公司的剩余股份。

摩根士丹利将支付47亿美元，购买花旗 对合资公司的35%持股。摩根士丹利还将支付约20亿美元购买花旗集团的优先证券。双方于2009年组建该合资公司。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)接受采访时表示，上述交易能够让投资者对摩根士丹利的商业模式更有信心，来自财富管理业务的可靠收入流，可帮助抵消交易和投资银行业务的波动性。

花旗表示，完成该交易后，衡量该行稳定性的关键指标--巴塞尔III一级资本充足率将提高0.45个百分点。

要完成这项交易，摩根士丹利需要得到两个监管机构的批准。美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月份批准了摩根士丹利收购合资公司剩余股份的计划。不过根据2010年多德-弗兰克法案的要求，摩根士丹利周五宣布的决定需要得到美联储和美国通货监理局(OCC)的“程序批准”。

以顾问人数和客户资产计，摩根士丹利财富管理公司(Morgan Stanley Wealth Management)是美国最大的券商。据摩根士丹利称，到2015年其财富管理业务吸纳的存款至少将为1,380亿美元，有望跻身美国存款最多的前十大银行之列。

这项交易料将于6月28日完成。(完)