热点剖析：中国银行间市场流动性紧绷--PDF版本****

美国热股：消息称办公用品零售商史泰博考虑出售，其股价暴涨逾13%
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
数位消息人士表示，中国央行要求商业银行加强流动性管理，改变流动性永远宽松的预期。并表示下一步稳健的货币政策不会变，既不会宽松，也不会收紧。
其实从近期面对银行间市场流动性的严重旱情，中国央行坚持不放松的态度，足以显露其以变相加息的方式，惩罚金融机构信用投放过度，敦促银行加强流动性管理，并勒住M2增长过快缰绳的坚定决心。
业内人士表示,存贷比已不能准确反映资产负债的期限配比和流动性状况，当前监管层应尽快明确流动性管理原则，新流动性监管指标亟需推至台前，而并不是靠紧张资金面来防止金融机构杠杆过高。 路透中文新闻推出系列文章，剖析上述热点话题，
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路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。