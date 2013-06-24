热点剖析：中国银行间市场流动性紧绷--PDF版本****

数位消息人士表示，中国央行要求商业银行加强流动性管理，改变流动性永远宽松的预期。并表示下一步稳健的货币政策不会变，既不会宽松，也不会收紧。

其实从近期面对银行间市场流动性的严重旱情，中国央行坚持不放松的态度，足以显露其以变相加息的方式，惩罚金融机构信用投放过度，敦促银行加强流动性管理，并勒住M2增长过快缰绳的坚定决心。

业内人士表示,存贷比已不能准确反映资产负债的期限配比和流动性状况，当前监管层应尽快明确流动性管理原则，新流动性监管指标亟需推至台前，而并不是靠紧张资金面来防止金融机构杠杆过高。 路透中文新闻推出系列文章，剖析上述热点话题，

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