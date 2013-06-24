台湾汇市：台币盘初趋升，外资及出口商的美元卖单出笼

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透台北6月24日 - 台币兑美元 周一盘初趋升，惟交投转淡。尽管国际美元趋升，但外资稍有美元卖压，而出口商积极挂出美元卖单，都令台币盘初走升。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在30.070-30.100；上日则在30.020-30.102，央行上日作价收于30.280。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一周及一个月天期仍为溢价，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.125/145左右，上日收在30.150。
本地时间10:06时，台币兑美元升1.86角报30.094。
交易员观察市场最新动态：
* 外资盘初有卖有买，但力道不大
* 出口商先前卖出不少，今日约30.1附近价位也见到卖单挂出
* 韩元 盘初由贬值至平盘左右，变化不大
* 开盘约一小时台北外汇经纪公司成交量在1亿美元左右，交投较上日转淡
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.050-30.150
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