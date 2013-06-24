希拉里称希望见证美国诞生女总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月22日 - 希拉里·克林顿在上周四在加拿大的一个私人场合上称，自己希望在有生之年能见到一位女性当选美国总统。世人纷纷猜想这位前国务卿将角逐2016年总统大选。

“让我这么说吧，假设性地讲，我真的希望能在有生之年见到美国能有一位女性总统，”希拉里在演讲中表示。“不管是下一届，还是下下届，(这一愿景的实现)完全取决于女性们能否站出来，并参与到政治中去，而这是非常难的。”

这一演讲视频在周五被放上YouTube网站。

据称，身为前国务卿、参议员和前第一夫人的希拉里目前还没有决定是否参加2016年大选。

尽管65岁的民主党人希拉里表示在担任过四年的国务卿职务后非常需要休息，但众多两党人士均预测其将参选。

民调显示，希拉里是目前人气最高的民主党内可能的候选人，并遥遥领先其他潜在竞争者，且比起共和党的几位潜在候选人，大多数美国民众更偏爱希拉里。

密苏里州参议员克莱尔·麦卡斯基尔(Claire McCaskill)上周二表态支持希拉里参加2016年总统大选。麦卡斯基尔在2008年的民主党党内初选中支持奥巴马，而非希拉里。她也成为第一位表态支持希拉里的国会议员。

希拉里上周开通其个人官方Twitter账户，对自己的形容包括“妻子、母亲、律师、妇女儿童权益活动者”等。对其个人未来则写的是“TBD”——尚未决定。

希拉里在演讲中称，让一位女性入主白宫“将向世人发出一个正确的历史信号，我一定会投票支持合适的女性候选人去担任总统。”(完)