中国严重关切美国对华网络攻击，并提出交涉

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月24日 - 美国情报机构前承包商雇员爱德华·斯诺登称美国曾对中国境内电脑进行网络攻击，中国外交部发言人华春莹表示，中国对此严重关切，已就此向美方提出交涉。

中国外交部周日晚发表对此事声明。之前一天香港《南华早报》援引斯诺登的说法披露了美国情报机构的网络监控细节，其中包括曾对中国电信运营公司和清华大学进行网络攻击。

斯诺登周日逃离香港前往莫斯科，寻求前往厄瓜多尔政治避难。

“我们对最近所披露的美政府有关机构对中国进行网络攻击等情况表示严重关切，”华春莹在声明中称。“这再次证明中国是网络攻击的受害者……我们已就此向美方提出交涉。”

华春莹重申中国的立场是“反对一切形式的网络攻击，愿本着相互尊重的精神，与国际社会积极加强对话与合作，共同维护网络空间的和平与安全。”（完）