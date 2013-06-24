俄罗斯能源：普京暗示将结束Gazprom垄断该国天然气出口的局面

路透莫斯科6月21日 - 俄罗斯总统普京暗示，将逐步结束天然气出口为国有控股公司Gazprom 所垄断的局面，为其同业Novatek 和Rosneft 竞争巨大的亚洲新市场铺平了道路。

他于周五宣布这一讯息，几分钟前Novatek刚刚签署每年将向中国供应至少300万吨液化天然气的协议。

中国石油天然气集团公司还同意购买Novatek在西伯利亚西北部投资200亿美元Yamal液化天然气项目的20%权益。

“我们决定逐步减少对液化天然气出口的限制，”普京在圣彼得堡一个经济论坛上发表讲话称，并表示亚太地区对液化天然气的需求正在快速增长。

这项决定对Gazprom来说是个严重打击，根据2006年制定的法律，该公司享有在管道天然气和液化天然气出口方面的垄断地位。由于欧洲市场一直以来表现停滞，该公司本身正计划大幅提高对亚洲市场的销售。(完)