俄罗斯能源：普京暗示将结束Gazprom垄断该国天然气出口的局面

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透莫斯科6月21日 - 俄罗斯总统普京暗示，将逐步结束天然气出口为国有控股公司Gazprom 所垄断的局面，为其同业Novatek 和Rosneft 竞争巨大的亚洲新市场铺平了道路。
他于周五宣布这一讯息，几分钟前Novatek刚刚签署每年将向中国供应至少300万吨液化天然气的协议。
中国石油天然气集团公司还同意购买Novatek在西伯利亚西北部投资200亿美元Yamal液化天然气项目的20%权益。
“我们决定逐步减少对液化天然气出口的限制，”普京在圣彼得堡一个经济论坛上发表讲话称，并表示亚太地区对液化天然气的需求正在快速增长。
这项决定对Gazprom来说是个严重打击，根据2006年制定的法律，该公司享有在管道天然气和液化天然气出口方面的垄断地位。由于欧洲市场一直以来表现停滞，该公司本身正计划大幅提高对亚洲市场的销售。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。