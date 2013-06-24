全球经济：BIS认为央行撤出廉价资金时不应担心市场掀波澜

BIS表示，决策者也需要多加考量到国家货币政策对其他经济体的可能影响。

“这不尽然意味着各国央行要比以往更加密切地协调彼此的政策。而是意味着，至少各国央行可以因更加着重在全球层面的影响，以及其个别货币政策决定的反馈而受益。”

主要央行已经把利率降至接近零，而其资产负债表也扩大到惊人的水准以缓和数年来金融和经济危机的冲击。

“管理退场的工具已就绪，且某种程度已测试过。但主要央行需注意退场的规模和范畴将是史无前例的，”其表示。

“这会使当中的不确定性放大，而且事情很可能不会顺利进行，”其称。

BIS表示，主要央行需要评估其选项，在升息之前，不尽然需要撤出大规模的资产买进计划。

“央行存款工具、超额准备付息、定期附买回等其他的操作，如今让央行有各种选项，可以让利率政策与资产负债表政策决定脱鈎，”其称。

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