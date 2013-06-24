《台湾新债预测》台湾中油10年期无担债得标利率料落在1.600-1.640%

路透台北6月24日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周二(25日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.275-1.315%、1.430-1.475%与1.600-1.640%。

受美国指标10年期公债殖利率 弹至2.50%之上的冲击，交易商认为，纵然中油发债筹码较少，并享有〞类公债〞的地位，但也无可避免随着债市气氛偏空而上修对得标利率的预测。

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对五年期得标利率最低预估在1.25%，最高在1.35%;七年期最低预估在1.40%，最高在1.50%;10年期最低预估在1.55%，最高在1.65%。

台湾中油将在周二竞标，其中五、七年及10年期预计各发行35、40亿及75亿台币。

台湾中油董事会先前决议，今年发债规模仅为250-300亿台币，较去年的359亿大幅减少。