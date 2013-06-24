中国股市：沪综指早盘急挫逾2%，央行无改善流动性信号市场持续悲观

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海6月24日 - 中国股市沪综指 周一早盘下挫逾2%，银行股板块跌幅居前。虽然证监会上周五声称IPO重启无明确时间表，但市场近期对流动性持续悲观，而央行亦无明显改善信号，令股市继续承压。
10点19分，沪综指最低报2,019.819点，跌49.043点，或2.37%。民生银行 大跌逾9%报8.56元。
中国证监会上周五表示，近期市场传闻IPO（首次公开发行）的相关传闻都不属实，目前并没有重启时间表。
紧绷的银行间资金面上周陷入空前惨烈的境地，不过中国央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号. (完） (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。