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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 10:54 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在亚洲盘上看新高83.00

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* 受美元兑日圆带动，上周五升势在亚洲盘扩大至82.61

* 动能上升-五日和10日移动均线交叉看多

* 美国公债收益率上升起到支撑作用-可能将延续

* 目标位为82.97，即5/6月跌势的61.8%回档位-偏于上档

* 100日移动均线切入位82.25为初步支撑位

* 技术图形link.reuters.com/nub29t。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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