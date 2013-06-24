《汇市简讯》美元兑日圆在亚洲盘上看新高83.00

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
0236GMT
* 受美元兑日圆带动，上周五升势在亚洲盘扩大至82.61
* 动能上升-五日和10日移动均线交叉看多
* 美国公债收益率上升起到支撑作用-可能将延续
* 目标位为82.97，即5/6月跌势的61.8%回档位-偏于上档
* 100日移动均线切入位82.25为初步支撑位
* 技术图形link.reuters.com/nub29t。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。