重温稿-《台湾新债预测》台湾中油10年期无担债得标利率料落在1.600-1.640%

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透台北6月24日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周二(25日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.275-1.315%、1.430-1.475%与1.600-1.640%。
受美国指标10年期公债殖利率 弹至2.50%之上的冲击，交易商认为，纵然中油发债筹码较少，并享有〞类公债〞的地位，但也无可避免随着债市气氛偏空而上修对得标利率的预测。
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对五年期得标利率最低预估在1.25%，最高在1.35%;七年期最低预估在1.40%，最高在1.50%;10年期最低预估在1.55%，最高在1.65%。
台湾中油将在周二竞标，其中五、七年及10年期预计各发行35、40亿及75亿台币。
台湾中油董事会先前决议，今年发债规模仅为250-300亿台币，较去年的359亿大幅减少。
中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是“类公债”，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的订价略低。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。