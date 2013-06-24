路透专访：意大利应撤销蒙堤劳工改革的部分措施--OECD首席经济学家

路透罗马6月21日 - 经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家周五在路透专访中表示，意大利应舍弃部份由由前总理蒙堤在去年采行的劳工改革措施，好让资方更容易以临时合约来聘雇年轻人。

现任总理莱塔计划在下周公布一套方案，力图解决逾40%青年失业的困境。

OECD首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)说，“如果是我，会先降低法令门槛，让资方更容易以临时合同和更大的弹性来招聘员工。”

“我知道这会引发有关重现二元制劳动力市场的异议。但在眼前压力极大的情况下，我认为这么做是必要的。”

在与工会及政党进行长时间的协商之后，蒙堤的劳工改革终于获得通过。此改革稍稍放宽资方开除正职员工的限制，同时对普遍用来聘雇年轻人的临时合同加以限制。

不过这项改革却饱受工会及资方批评，而意大利深陷战后持续时间最长的经济衰退，已经导致失业率节节攀升。24岁以下年轻人失业率已创下逾40%的历史纪录。

**三思财政计划**

帕多安并呼吁意大利政府需三思其财政政策计划，在前总理贝鲁斯柯尼的中右翼党派坚持之下，这些政策迄今把重点放在调降房屋税及销售税上。

“OECD仍认为，应该对财产，而不是劳工或资本课税，特别是在可运用的财政空间如此之小的情况下，更应该注意优先顺序，”帕多安说。

最近几天意大利指标公债与德国可比公债间的利差扩大至2.85个百分点左右，但仍远低于2011年欧债危机高峰时创下的逾5.5个百分点的峰值。

帕多安说，此利差之所以能下降，大多要归功于欧洲央行提供了流动性及担保；而利差若想进一步下降，唯有凭藉莱塔提出可靠的中期结构性改革方案。