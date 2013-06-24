主要国家经济指标预测--6月25日****

路透6月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 6月 93 92 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 4月 -- -0.3% 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -3.0% 1000 英国CBI零售销售差值 6月 负1 负11 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月22日当周 -- +0.3% 1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +3.0% +3.5% 扣除运输的耐久财订单 持平 +1.5% 扣除国防的耐久财订单 -- +2.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +1.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月22日当周 -- +2.9% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +1.3% 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 4月 +10.6% +10.9% 经季节调整(较前月) +1.2% +1.1% 未经季节调整(较前月) +1.1% +1.4% 1400 美国消费者信心指数 6月 75.4 76.2 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 46.2 45.4 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 6月 -- 负2 1430 美国达拉斯联储服务业指数 6月 -- 正11.8 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 -- 78 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 意大利消费者信心指数 6月 95.7 86.3 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.9 105.9 德国Ifo企业现况指数 109.4 109.6 德国Ifo企业预期指数 102.5 102.0 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 5月 顺差29.68 -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 负0.30 -- 1430 美国达拉斯联储制造业指数 6月 6.5 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)