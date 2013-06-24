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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--6月25日****

路透6月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 6月25日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段      预估值        前值
 0645     法国企业景气指数                                    6月          93          92
 0800     意大利零售销售(经季节调整/较前月)                   4月          --       -0.3%
          意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期)                          --       -3.0%
 1000     英国CBI零售销售差值                                 6月         负1        负11
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             6月22日当周           --      +0.3%
 1230     美国耐久财(耐用品)订单                              5月        +3.0%      +3.5%
             扣除运输的耐久财订单                                         持平      +1.5%
             扣除国防的耐久财订单                                           --      +2.3%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                  +0.3%      +1.2%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           6月22日当周           --      +2.9%
 1300     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)            4月           --      +1.3%
 1300     美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)           4月       +10.6%     +10.9%
             经季节调整(较前月)                                          +1.2%      +1.1%
             未经季节调整(较前月)                                        +1.1%      +1.4%
 1400     美国消费者信心指数                                  6月         75.4       76.2
 1400     美国新屋销售年率(万户)                              5月         46.2       45.4
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                    6月           --        负2
 1430     美国达拉斯联储服务业指数                            6月           --     正11.8
 2100     韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                     7月           --         78
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
   
 6月24日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           现值      预估值
 0800     意大利消费者信心指数                            6月             95.7        86.3
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                         6月            105.9       105.9
          德国Ifo企业现况指数                                            109.4       109.6
          德国Ifo企业预期指数                                            102.5       102.0
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)                5月        顺差29.68          --
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数              5月           负0.30          --
 1430     美国达拉斯联储制造业指数                        6月              6.5          --
    (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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