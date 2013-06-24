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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 12:52 BJT

重发-台湾财政：财政部提前买回三期国库券总金额1.5亿台币

(重发以跟上红条)

路透台北6月24日 - 台湾央行周一表示，代财政部提前买回三期国库券标购，总金额计1.5亿台币。其中两期买回金额为零，仅有存续期略多于五个月的101-9期买回1.5亿，依最低投标者利率0.48%为买回利率。

该期最高投标利率为0.5%，加权平均投标利率为0.49%。

央行本次代买回的三期国库券详情如下：

期别 原到期日 买回金额(亿台币) 买回利率(%)

101-5 08/13 0.0 --

101-8 08/27 0.0 --

101-9 12/02 1.5 0.48 (完) (记者 高洁如/林妙容; 审校 杨淑祯)

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