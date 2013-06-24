英国金融：财政大臣欧思邦与政府部门就减支计划达成协议

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
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* 欧思邦就部门支出计划达成协议
* 联合政府将增加基础设施方面的支出，以助力经济成长
* 欧思邦称经济脱离重症监护，但仍有再度低迷的风险
* 反对党工党指责欧思邦造成经济停滞
路透伦敦6月23日 - 英国财政部表示，财政大臣欧思邦周日与政府部门完成旨在确保2015-16年减支115亿英镑(177亿美元)的谈判，以帮助削减英国的预算赤字。
欧思邦表示，已与所有部门达成协议。欧思邦将于6月26日公布支出限额细节。
这场寻求自2015年开始减支的磋商，给欧思邦带来政治阻力，因2015年英国将迎来大选。此外，当下国防预算敏感，并且一个经济部门面临着要他们采取更多行动来重振经济的压力。
欧思邦目前将力图说服选民，让他们相信他有一项可靠计划，因近期迹象显示经济在历经两年的停滞后再度开始走强。
他料将在周三提供有关基础设施支出的更多细节。这项支出有数以十亿英镑计，旨在刺激经济复苏。
欧思邦稍早表示，预算赤字仍太高，并承诺试图削减借贷并降低赤字。
“经济已经脱离重症监护，我们目前的职责是确保经济复苏，”欧思邦对英国广播公司(BBC)表示，“如果我们放弃我们的经济计划，病症则可能复发。”
英国工党指责联合政府采取的撙节措施使经济复苏陷入停滞。针对2015年大选进行的民调显示，工党目前领先保守党约10个百分点。
工党发言人Ed Balls表示，如果他所在的政党赢得大选，将采用欧思邦在2015-16年进行的日常支出限额措施。但他希望联合政府能在资本项目上多投入100亿英镑。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
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