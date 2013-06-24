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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 11:16 BJT

中国新债：国开行取消原定于周二增发的四期定存基准浮息债

路透上海6月24日 - 中国国家开发银行 周一称，取消原定于周二(25日)第二次增发的23-26期定存基准浮息金融债(“F4”)，后续发行计划另行公告。

刊登在中国债券信息网的公告并未给出具体原因，只表示“因故取消”。

自上周起，银行间市场资金面紧张程度加剧，在二级市场现券收益率大幅上涨的同时，一级市场上，国开行和农发行均调低了当周发债计划规模，财政部续发行的10年国债中标收益率高于预期，且边际偏高，显机构心态偏谨慎。

国开行原定于明日招标至多200亿元人民币上述四期债，期限包括三、五、七和10年。其中三年和五年期品种的发行上限分别为40亿元，七年和10年期的发行上限各为60亿元。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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