中国新债：国开行取消原定于周二增发的四期定存基准浮息债

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海6月24日 - 中国国家开发银行 周一称，取消原定于周二(25日)第二次增发的23-26期定存基准浮息金融债(“F4”)，后续发行计划另行公告。
刊登在中国债券信息网的公告并未给出具体原因，只表示“因故取消”。
自上周起，银行间市场资金面紧张程度加剧，在二级市场现券收益率大幅上涨的同时，一级市场上，国开行和农发行均调低了当周发债计划规模，财政部续发行的10年国债中标收益率高于预期，且边际偏高，显机构心态偏谨慎。
国开行原定于明日招标至多200亿元人民币上述四期债，期限包括三、五、七和10年。其中三年和五年期品种的发行上限分别为40亿元，七年和10年期的发行上限各为60亿元。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。