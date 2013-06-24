美国金融：交易商预期美联储最快2014年9月升息，较联储官员看法更早

路透旧金山6月21日 - 期货交易商周五布仓情况透露出，美国联邦储备理事会(FED/美联储)最快2014年9月将开始升息。

这比多数美联储官员预期升息的时间还要提前好几个月。

根据在芝加哥期货交易所(CBOT)挂牌交易、直接与美联储隔夜银行拆款利率目标挂钩的期货合约显示，交易商目前反映2014年9月升息的机率为五五波，2014年10月升息机率61%，2014年12月升息机率66%。

美联储主席贝南克周三表示，美国失业率正在下滑，因此美联储可能在明年年中之前结束买债刺激措施。

在贝南克这番谈话之前，交易商原本预期2015年1月升息。

但美联储19位决策官员对首次升息可能时间的看法并未提前。美联储周三表示，目前只有四人预期2014年升息，比3月时还少一人。其余官员预期2015年首次升息。

“我觉得现在有点混乱，”Capital Economics首席美国经济分析师称。“我想多数美联储官员也有点搞不清楚状况。”

市场对于美联储首次升息时间的看法，过去几周大幅波动，在5月20日时，交易商还预测2015年4月是可能升息的时间。但两天后，贝南克暗示美联储未来几个月可能开始缩减每月850亿美元的资产购买规模。

到5月31日时，交易商的交投价格显示预测2014年10月将升息，但是当美国公布5月就业增长高于预期时，升息时间预测又往后拉回至2015年1月。

周三公布的美联储官员升息时间预测，并未注明具体月份，但10位联储官员预测2015年年底时目标利率将在1%或1%下方。