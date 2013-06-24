表格：6月21日止当周外资买超日本股票，卖超台湾股票--野村

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透6月24日 - 以下是6月21日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：
外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 (3,449) (9,744) (3,712) 7,179 52,325
印度 (341) 214 4,911 14,293 24,843
印尼 (313) (2,173) (1,548) 387 1,785
日本 488 838 43,347 81,575 35,327
韩国 (1,469) (2,564) (6,164) (7,989) 15,214
菲律宾 (41) (112) 487 1,485 2,341
台湾 (1,252) (3,385) 575 897 5,589
泰国 (33) (1,723) (1,974) (1,893) 2,555
资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。