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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 11:24 BJT

表格：6月21日止当周外资买超日本股票，卖超台湾股票--野村

路透6月24日 - 以下是6月21日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 (3,449) (9,744) (3,712) 7,179 52,325

印度 (341) 214 4,911 14,293 24,843

印尼 (313) (2,173) (1,548) 387 1,785

日本 488 838 43,347 81,575 35,327

韩国 (1,469) (2,564) (6,164) (7,989) 15,214

菲律宾 (41) (112) 487 1,485 2,341

台湾 (1,252) (3,385) 575 897 5,589

泰国 (33) (1,723) (1,974) (1,893) 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)

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