《全球市场》亚洲股市跌至九个半月低点，美元持坚

10年期美债收益率 涨2.6个基点至2.5684%，为近两年最高。

“经济前景较佳，最终短券需要有所反应。这暗示美元兑(日圆等)低收益货币将会有补涨交易，”巴克莱资本在研究报告中表示。

美元指数 继上周收升2.2%，创下2011年11月初以来最大单周升幅后，又上涨了0.32%。

现货金 跌0.4%至每盎司1,291.65美元，此前在周五曾创下2010年9月以来最低水准1,268.89美元，上周并创下近两年来最差单周表现。

美国原油期货 跌0.2%至每桶93.55美元，布兰特原油期货 跌0.3%至100.60美元。