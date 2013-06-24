《全球市场》亚洲股市跌至九个半月低点，美元持坚

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
10年期美债收益率 涨2.6个基点至2.5684%，为近两年最高。
“经济前景较佳，最终短券需要有所反应。这暗示美元兑(日圆等)低收益货币将会有补涨交易，”巴克莱资本在研究报告中表示。
美元指数 继上周收升2.2%，创下2011年11月初以来最大单周升幅后，又上涨了0.32%。
现货金 跌0.4%至每盎司1,291.65美元，此前在周五曾创下2010年9月以来最低水准1,268.89美元，上周并创下近两年来最差单周表现。
美国原油期货 跌0.2%至每桶93.55美元，布兰特原油期货 跌0.3%至100.60美元。
基金追踪公司EPFR周五表示，投资者在6月19日止的当周持续把资金撤出新兴市场基金，其中从EPFR全球追踪的新兴市场债券型基金所赎回的金额创下90周高位，而撤离新兴市场股票型基金的资金则超过30亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。