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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 13:50 BJT

《中国基金发行日程表》--6月24日

路透上海6月24日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
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 *博时上证企债     博时基金       工商银行      6/24-7/5
 30ETF

 *泰信鑫益定期     泰信基金       中信银行      6/19-7/12
 开放债券A/C     

 *国泰黄金ETF      国泰基金       工商银行      6/24-7/19

 *华安易富黄金ETF  华安基金       建设银行      6/24-7/19

 *安信宝利分级债券 安信基金       工商银行      6/24-7/19
 A/B

 博时岁岁增利      博时基金       工商银行      6/3-6/24 
 一年定期开放

 华宝兴业服务      华宝兴业基金   建设银行      6/3-6/25 
 优选股票

 汇添富高息债      汇添富基金     农业银行      5/27-6/28 
 A/C 

 银河增利债券      银河基金       北京银行      6/3-6/28 
 A/C 

 上投摩根上证      上投摩根基金   中国银行      6/3-6/28 
 180高贝塔ETF
 
 东方安心收益      东方基金       邮储银行      5/13-6/28 
 保本混合

 华安纳斯达克      华安基金       建设银行      6/13-7/10      
 100指数人民币/美元现钞/美元现汇

 国泰美国房地产    国泰基金       中国银行      6/13-7/12 
 开发股票(QDII)

 鹏华沪深300ETF    鹏华基金       建设银行      6/17-7/12 

 信诚新兴产业      信诚基金       中国银行      6/17-7/12 

 东方利群混合      东方基金       农业银行      6/17-7/12 

 上投摩根天颐      上投摩根基金   建设银行      6/17-7/12 
 年丰混合

 华泰柏瑞量化      华泰柏瑞基金   中国银行      6/19-7/19 
 指数增强  
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注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)       
                                                                                         
 
 (整理 边竞; 审校 李宏薇)

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