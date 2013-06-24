《中国基金发行日程表》--6月24日

路透上海6月24日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *博时上证企债 博时基金 工商银行 6/24-7/5 30ETF *泰信鑫益定期 泰信基金 中信银行 6/19-7/12 开放债券A/C *国泰黄金ETF 国泰基金 工商银行 6/24-7/19 *华安易富黄金ETF 华安基金 建设银行 6/24-7/19 *安信宝利分级债券 安信基金 工商银行 6/24-7/19 A/B 博时岁岁增利 博时基金 工商银行 6/3-6/24 一年定期开放 华宝兴业服务 华宝兴业基金 建设银行 6/3-6/25 优选股票 汇添富高息债 汇添富基金 农业银行 5/27-6/28 A/C 银河增利债券 银河基金 北京银行 6/3-6/28 A/C 上投摩根上证 上投摩根基金 中国银行 6/3-6/28 180高贝塔ETF 东方安心收益 东方基金 邮储银行 5/13-6/28 保本混合 华安纳斯达克 华安基金 建设银行 6/13-7/10 100指数人民币/美元现钞/美元现汇 国泰美国房地产 国泰基金 中国银行 6/13-7/12 开发股票(QDII) 鹏华沪深300ETF 鹏华基金 建设银行 6/17-7/12 信诚新兴产业 信诚基金 中国银行 6/17-7/12 东方利群混合 东方基金 农业银行 6/17-7/12 上投摩根天颐 上投摩根基金 建设银行 6/17-7/12 年丰混合 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞基金 中国银行 6/19-7/19 指数增强 ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)