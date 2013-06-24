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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 11:52 BJT

《汇市简讯》日圆兑韩元可能重测近期高位

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* 近期回落，可能有低接买盘

* 迄今汇价守在趋势线上方，为多头迹象

* 乖离率的移动平均值(MACD)处于近期高位，暗示有低接买盘

* 6月13日没有全然触及4月高位12.12，此为可能的目标

* 日线图若收在趋势线11.68下方，则后市将有变化。(完)

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