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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 16:17 BJT

表格：德国6月IFO企业景气判断指数升至105.9，符合预估

路透柏林6月24日 - 德国经济智库Ifo周一公布的调查显示：

* 德国6月IFO企业景气判断指数为105.9，路透调查预估为105.9

* 德国6月IFO企业现况指数为109.4，路透调查预估为109.6

* 德国6月IFO企业预期指数为102.5，路透调查预估为102.0

Ifo并称，未对5月数据进行修正。

以下为详细数据:

德国 2013年6月 2013年5月 2012年6月

企业景气 105.9 105.7 105.1

企业现况 109.4 110.0 113.8

企业预期 102.5 101.6 97.1 (完) (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)

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