表格：德国6月IFO企业景气判断指数升至105.9，符合预估

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透柏林6月24日 - 德国经济智库Ifo周一公布的调查显示：
* 德国6月IFO企业景气判断指数为105.9，路透调查预估为105.9
* 德国6月IFO企业现况指数为109.4，路透调查预估为109.6
* 德国6月IFO企业预期指数为102.5，路透调查预估为102.0
Ifo并称，未对5月数据进行修正。
以下为详细数据:
德国 2013年6月 2013年5月 2012年6月
企业景气 105.9 105.7 105.1
企业现况 109.4 110.0 113.8
企业预期 102.5 101.6 97.1 (完) (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)
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