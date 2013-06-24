重发-表格：LME金属库存最新变化--6月24日

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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(重发以调整附尾链接格式) 路透伦敦6月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 678,225 +13,375 锡 14,190 -60 铅 195,875 -3,150 锌 1,065,850 -5,575 铝 5,440,325 +6,375 镍 186,198 +786 铝合金 69,040 持平 NASAAC 113,200 -700 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。