版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 17:22 BJT

重发-表格：LME金属库存最新变化--6月24日

(重发以调整附尾链接格式)
    路透伦敦6月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种    最新库存       变动
   铜      678,225    +13,375
   锡       14,190        -60
   铅      195,875     -3,150
   锌    1,065,850     -5,575
   铝    5,440,325     +6,375
   镍      186,198       +786
 铝合金     69,040       持平
 NASAAC    113,200       -700
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据      库存分布            品种    库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王兴亚；审校 艾茂林)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐