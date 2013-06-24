《台湾新债预测》10年公债102/6R得标利率料在1.45-1.50%

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
* 招标标的：政府公债10年增额新券102/6R
* 招标金额：350亿台币
* 招标时间：周二（25日）
* 受访家数：10家（银行、证券商、寿险及票券商）
* 预测区间：1.45-1.50%，高低区间1.42-1.50%
路透台北6月24日 - 路透周一调查10家交易商显示，台湾周二(25日)将标售的10年期增额公债102/6R 得标利率将落在1.45-1.50%。
参与调查的包括四家银行、三家证券商、两家寿险及一家票券商。其中预测高值落在1.50%，低端落在1.42%。
以下为交易员观点整理：
* 公债殖利率曲线全线扬升，价格下跌趋势似尚未止稳
* 扣掉附买回利率，此期券养券空间约在90点左右，距历史高位200点虽还有一段距离，但短线诱人
* 终端投资者如寿险业者今年持券的存续期缩短，对10年券兴趣较高
* 1.50%以上买方意愿强烈
* 市况变数多，交易商拿券量能或趋向保守
* 今晚美国公债走势为一大变数，价格下跌或止稳回档将导致不同结果
* 美国公债止稳将落区间下缘1.45-1.48%；反之或落在1.48-1.50%
以下为预测得标利率区间：
* 1.45-1.50%
* 最低预估在1.42%，最高在1.50%
最新报价：
* 102/6R在公开发行前交易期间，周一收报1.4735%
以下为10家交易商对102/6R期公债得标利率的预估区间：
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金融机构 最低(%) 最高(%)
票券一 1.42 1.45
证券一 1.45 1.48
证券二 1.45 1.50
证券三 1.45 1.50
寿险一 1.45 1.50
寿险二 1.46 1.50
银行一 1.45 1.49
银行二 1.45 1.50
银行三 1.48 1.50
银行四 1.48 1.50
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中 值 1.45 1.50
(完) (记者 高洁如/林妙容; 审校 曾祥进)
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