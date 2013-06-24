路透专访：美国新任贸易代表称近期主要关注印度问题以及贸易谈判

路透华盛顿6月21日 - 美国新任贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周五表示，预计上任之初他最主要的一个关注问题将是与印度之间日益严重的贸易问题，但并不能说美国应该取消印度的普惠制待遇。

“我们对印度的投资和创新环境有一些担忧，”他在履新后不久的一次大范围采访中这样说道。“我们非常关注此事。”

他表示，另一个当务之急是完成同亚太地区11国以及欧盟的贸易协议，以确保这些国家继续履行现有的贸易义务。

弗罗曼表示他赞成参议员沃伦的意见，认为美国公众应该更多了解国家贸易谈判中协商的问题。参议院在周三以93-4票通过对弗罗曼出任贸易代表的提名。

美国希望在年底前结束与日本以及其它10个亚太地区国家的贸易谈判，并在7月8日当周就美欧贸易协定举行第一轮谈判。

“这个时间表非常满，美国所有一切都围绕着创造就业，”弗罗曼说。

他表示，在12月31日之前结束泛太平洋战略经济伙伴关系(Trans-Pacific Partnership)谈判是“一个非常紧迫的时间表，但这是我们已经确定的目标”。

弗罗曼表示，在与欧盟的谈判中，美国竭力争取达成“最为广泛全面的协议”，尽管法国坚持将文化产业排除在谈判议题之外。

“双方都有一些敏感问题需要在协议中解决。”

美国一些参议员对双汇国际提出41亿美元收购Smithfield Foods表示关切，弗罗曼拒绝对此事置评。

“我只能说，一般情况下外来投资只要符合整体法律规定，美国都会持开放态度，”他说。(完)