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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 12:13 BJT

日本股市：日经指数回吐涨幅早盘近收平，受中国市场情势疑虑拖累

路透东京6月24日 - 日本股市日经指数周一早盘收平，回吐盘初涨幅，且交投震荡，因全球市场剧烈波动持续影响投资人信心，但日圆走贬协助大盘抑制跌势。

日经指数 早盘几近收平，报13,227.02，盘中涨幅最高达1.7%，跌幅最深达0.7%。

日圆兑美元 低见98.51日圆，为两周低点。EBS数据显示，美元/日圆最新报98.36。

东证股价指数 早盘亦近收平，报1,099.18，成交量为过去90个交易日日均成交量的31%。

SMBC日兴证券首席策略分析师阪上亮太指出，早盘盘初时，日圆走贬协助一些个股，但“投资人不太敢买进出口股，因为外部情况并不明朗，特别是新兴市场。”

“他们宁愿买进看起来遭到低估的个股，像是银行及非寿险的保险股。”

早盘稍晚时，中国股市挫跌，拖累日股。(完)

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