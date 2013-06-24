日本股市：日经指数回吐涨幅早盘近收平，受中国市场情势疑虑拖累

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透东京6月24日 - 日本股市日经指数周一早盘收平，回吐盘初涨幅，且交投震荡，因全球市场剧烈波动持续影响投资人信心，但日圆走贬协助大盘抑制跌势。
日经指数 早盘几近收平，报13,227.02，盘中涨幅最高达1.7%，跌幅最深达0.7%。
日圆兑美元 低见98.51日圆，为两周低点。EBS数据显示，美元/日圆最新报98.36。
东证股价指数 早盘亦近收平，报1,099.18，成交量为过去90个交易日日均成交量的31%。
SMBC日兴证券首席策略分析师阪上亮太指出，早盘盘初时，日圆走贬协助一些个股，但“投资人不太敢买进出口股，因为外部情况并不明朗，特别是新兴市场。”
“他们宁愿买进看起来遭到低估的个股，像是银行及非寿险的保险股。”
早盘稍晚时，中国股市挫跌，拖累日股。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。