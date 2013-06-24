《汇市简讯》美元兑韩元对近期涨势进行盘整

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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* 上周的突破行情守住涨势，料将呈盘整格局
* 一个月无本金交割远期外汇(NDF)长期趋势线在1,140，美元若有下跌将在此获得支撑
* 预计未来几天涨势将持续，上涨空间颇大
* 只要日线维持收于1,140上方，走势将维持偏多
* 技术图形(link.reuters.com/kyb29t)。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。