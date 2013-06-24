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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 12:28 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元对近期涨势进行盘整

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* 上周的突破行情守住涨势，料将呈盘整格局

* 一个月无本金交割远期外汇(NDF)长期趋势线在1,140，美元若有下跌将在此获得支撑

* 预计未来几天涨势将持续，上涨空间颇大

* 只要日线维持收于1,140上方，走势将维持偏多

* 技术图形(link.reuters.com/kyb29t)。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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