投行观点：融资成本上升拖累经济，下调中国今年GDP增速预估至7.4%--中金

路透北京6月24日 - 对于近期中国银行间市场利率的大幅攀升，中金公司周一报告称，这将从债市、股市和银行信贷等渠道导致实体经济的融资成本上升，从而拖累经济增长，该投行据此将其对今年中国GDP的同比增速预估，从原先的7.7%下调至7.4%。

中金在报告中指出，目前社会融资增长较快，主要仍由地方融资平台和房地产推动，因此市场利率提高将导致下半年基础设施和房地产投资增速显着放缓，投资需求增长的放缓是大概率事件。中金同时将二季度GDP预测从原先的7.7%下调至7.5%。

中金认为银行间市场利率的上升，将促使银行改善流动性管理，降低贷款冲动，尤其是冷却过去几年的表外业务和非银行金融中介的无序扩张。“从一定意义上讲，这是政策主动调控，而不是等到泡沫破裂后的被动调整。从中长期看，这将有利于维护金融稳定。”

但短期而言，持续的银行间市场高利率将紧缩融资条件，影响经济增长，甚至带来局部的金融风险。

“我们认为货币当局不会坐视利率飙升，会相应调节以促进利率回落。但这次不会是一个简单回归原状的情形，未来几个月流动性较今年前4个月有所收紧，使得整体融资条件比我们早前预期的紧。”

而随着流动性趋紧，金融机构可能开始一轮以收缩影子银行业务为代表的去杠杆过程。在影子银行去杠杆过程中，中小金融机构将面临流动性紧张。同时，实体经济还将面临工业生产者出厂价格(PPI)通缩和融资成本上升的双重压力，经营环境更加恶化。

因此，中金预计部分理财产品出现违约的可能性加大，并可能由此对更广泛的社会流动性产生较大冲击。如果出现这种情况，则经济增速将低于其预测的基准情形。