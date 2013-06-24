市场讯号：中国金融去杠杆化的可能逻辑--PDF版本****

美国热股：消息称办公用品零售商史泰博考虑出售，其股价暴涨逾13%
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
中国央行面对5月中旬以来飙升至最高30%的隔夜回购利率，仍态度坚决不放水，被市场解读为央行意在敦促金融机构去杠杆化，而首当其冲的是针对近年迅速崛起和不断扩张的金融机构同业业务。
央行若果然有意于此，固然可以打击同业资产规模占比较大的银行等金融机构，少数机构近日也确实存在难满足头寸的情况。不过，这却难以大幅降低其真实同业杠杆比率，因为金融机构流动性管理惯用主动负债策略；也还不利于央行兢兢业业推进利率市场化战略，因为同业市场为央行传导货币政策意图的基础。
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路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。