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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 12:21 BJT

****市场讯号：中国金融去杠杆化的可能逻辑--PDF版本****

中国央行面对5月中旬以来飙升至最高30%的隔夜回购利率，仍态度坚决不放水，被市场解读为央行意在敦促金融机构去杠杆化，而首当其冲的是针对近年迅速崛起和不断扩张的金融机构同业业务。

央行若果然有意于此，固然可以打击同业资产规模占比较大的银行等金融机构，少数机构近日也确实存在难满足头寸的情况。不过，这却难以大幅降低其真实同业杠杆比率，因为金融机构流动性管理惯用主动负债策略；也还不利于央行兢兢业业推进利率市场化战略，因为同业市场为央行传导货币政策意图的基础。

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