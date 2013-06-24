离岸人民币：随着RQFII额度放开，香港有望迎来人民币ETF热潮--纽约梅隆

路透上海6月24日 - 随着中国逐步放宽境外金融机构申请人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格的条件，纽约梅隆 亚洲资产服务业主管预计，近阶段香港有望迎来人民币交易型开放式指数基金(ETF)的热潮。

公司新闻稿引述纽约梅隆亚洲资产服务业务董事总经理王炜明的话称，“支撑香港ETF增长的主要结构性因素迅速到位。其中最重要的因素是中国向境外的资产管理机构开放RQFII资格。”

他透露，根据与业内人士交流，某个美国或欧洲基金公司的香港分部就有可能在今年年底前获得RQFII资格。

中国证监会3月发布新规，将RQFII试点初期参与机构由中资券商和基金在港子公司扩展至中资银行、保险公司在港机构以及在港注册并主要在香港经营的金融机构。截止5月底,中国已批准RQFII机构27家,获批额度共计919亿元人民币。

王炜明认为，随着中国监管机构放宽境外基金管理公司进入中国市场的资格，将引入这些机构在设计特色金融产品方面的专长，相信以人民币计价ETF产品将会加速推出。预计一系列专注于中国且具有不同投资风格的ETF产品将在香港推出，最终使香港在ETF产品的种类和选择将可媲美其他ETF市场。

他说，短期内最有可能出现的ETF是特定股票基金，例如涵盖特定行业或地区股票的ETF以及固定收益ETF。而中期将会存在出现更多独特或更细分的产品，例如房地产行业ETF以及专注于贵金属的大宗商品ETF。

“催生更多人民币计价ETF的最重要因素是一个更具包容性的RQFII制度。获得RQFII牌照的机构一直是推出直接投资于中国资本市场的交易所交易产品（ETP）的中坚力量。”他指出。

他认为，RQFII计划的持续开放将允许包括公共和私人养老金计划、保险公司、全球资产管理公司以及证券公司在内的全球金融机构增加对中国的投资，而这些金融机构越来越习惯于通过ETF进行投资。