中国汇市：美元强势推动人民币早盘续跌，关注政策效应及季节性因素叠加作用

* 人民币早盘持续下跌，中间价续降至本月新低

* 本币资金紧张对即期市场影响有限

* 继续关注季节性和政策性购汇因素叠加的影响

* 交易员称短期内即期走势仍在区间震荡

路透北京6月24日 - 人民币兑美元即期 周一继续走弱，因近期美元强势，人民币中间价连续第五天回落至本月新低位置。交易员称，人民币即期开盘即跟随中间价走弱，在跌破6.14关口后逐步缓慢反弹，短期料仍将在6.12-6.14元区间震荡。

交易员称，近期人民币流动性紧张对即期市场影响相对有限，而20号文的影响亦小于此前预期，因其在此前市场中逐步释放，短期内即期供求仍大体均衡，但仍要关注半年末季节性因素及综合头寸购买的因素叠加的可能影响。

“今天（美元）冲高回落，但到了6.14的话，就买不上去了，卖压也比较明显，...也就是上了6.14就有结汇。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:30，人民币兑美元即期报6.1367元，上日收报6.1342元。今日人民币兑美元中间价 为6.1807元，上日中间价为6.1766元。

另有北京一国有银行交易员称，最近人民币中间价持续下滑，是与强势美元指数的联动相对紧密。而20号文发布已有不短时间，即期市场料已消化的差不多，且部分银行亦通过压缩外币贷款等方式来应对，因此虽然20号文至6月末可能是一个期限，但可以说政策性因素对即期市场形成的短期冲击不会太大，市场仍会相对平稳。

“最近仍要关注本币市场流动性紧张的带动效应，季节性因素这些叠加后的影响。”上述交易员称。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后事态不断升级，流动性困境迟迟不见改善。中国银行间市场周一主要质押式回购利率 大幅跳水，其中隔夜降幅超200个基点(bp)，交易员表示，流动性较上周五前的市况确实有现进一步转暖迹象，不过资金价格明显回落更多是受相对较低的开盘价引导。

东京汇市美元指数周一亚洲时段升至两周半高点，兑日圆劲升，在市场预期美国将缩减货币刺激措施的心理下，上周美元动能强弹，提振美元走强。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3045/88，上日尾盘为6.2970。

北京时间12:33，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1361/88元，上一交易日尾盘报6.1287元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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