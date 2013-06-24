台湾货币市场：短率持稳既有区间，月底、季底效应市场审慎因应

* 市场谨慎因应月底、季底效应

* 月底资金料松中带紧

* 关注月底最后一个交易日

* 银行买票意愿转弱

记者 詹静宜

路透台北6月25日 - 台湾银行间短率周一持稳在既有区间。银行调度人士认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债计画令美元近期转强、外资偏向汇出，间接波及月底货币市场资金松中带紧，市场审慎因应下半周的月底、季底紧缩效应。

银行资金交易员表示，市场对于月底、季底效应大多抱持谨慎态度，银行间资金操作气氛保守，所幸原先整体市场资金偏滥及多数资金拆入银行已提前调整基数，暂不影响目前资金调度、短率亦续处低位，只不过市场关注月底最后两天的资金变化，尤其是月底最后一个交易日28日将是关键，因为当日可算三日基数。

“市场比较没这么多钱，没有这么多家排队报央!”一位大型金融机构交易员说。

另有外商银行资金调度人士提及，最近外资偏向汇出，并没有让市场资金偏紧，只是让资金不致于过滥，而多数银行先前采负数操作，近日已回补差不多，该旬基数也可等下月初再补，因此本旬资金虽有多缺不一，但不致于调不到头寸。

至于台湾央行周四将召开第二季理监事会议，交易员称，市场普遍预期央行将维持利率不变，对此议题反应异常冷淡，这相当罕见，毕竟央行此时也不太可能升息。

拆款中心资料 显示，经修正后上周五超额准备为27亿台币，累计至周日超额准备为负982亿，加计前期1%的超额准备为210亿台币。

本地时间12:33时，

**台币兑美元 升1.66角报30.114。

**台股 小涨0.11%，报7,806.33点；成交量 报624.25亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.430%，上日收在0.370-0.450%。

**发票量偏少**

在短票市场方面，大型票券商交易员表示，周一发票量偏少，季底前发票量将稍稍放大，多数银行去化资金还是以买票为主，只是银行间买票积极态度稍较日前走弱，料近期短票利率将暂持稳在既有区间。

票券业者认为，部分银行因为半年报资本适足率计算的关系，月底不能承作跨月拆款及买票，外商银行也是如此，且月底又有台币汇率波动因素干扰，本次月底、季底紧缩效应仍须小心因应。

“现在能跨月就尽量跨月!”一位大型票券交易员说。

30天期短票利率仍以0.69%为主，与上日相同。大区间仍在0.68-0.70%。

台湾央行今日存单到期金额3,244.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周余日央行存单到期总额为9,848.45亿台币，到期量平稳，落点分别为周二1,259亿、周三334亿、周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。

**RP利率往区间低位集中**

债券市场附买回(RP)成交利率周一往区间低位集中。市场整体资金水位仍高，虽有分配不均，但各家金融机构依自身资金情况调度，整体市况平稳。证券商公司债的高档利率不复见，公债部分利率则相对稳定。

本周是季底的最后一个交易周，资金调度人士指出，目前市场仍持续宽松，投信走钱的状况并不明显，依往例，本周三开始企业法人作帐需求较为明显，下半周最后三个交易日或有较明显的季底效应，然而也料不致于影响利率，本周利率看持稳以对。

“虽然有一些不均，但投信有的还多蛮多钱的。”一位证券商交易员表示。

另一证券商交易员则表示，目前市场上金融机构可以承作月内及跨月资金调度各半，令前述两种天期的利率差距慢慢拉近，加上今日市场资金较上周五稍多，利率因而往低位靠拢。

此外，一大型票券商交易人士也指出，由于近期出口商及寿险业因应台币趋贬，外汇市场抛售美元转持台币的情况增多，新增的台币资金转往货币型基金，也使得投信端资金水位再度扬升。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65%，少数成交在0.64%，上日在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，上日在0.72-0.75%。