中国货币市场：开盘价引导主要回购利率跳水，流动性转暖但年中钱袋料仍紧

路透北京6月24日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 大幅跳水，其中隔夜降幅超200个基点(bp)，交易员表示，流动性较上周五前的市况确实有现进一步转暖迹象，不过资金价格明显回落更多是受相对较低的开盘价引导。

他们并表示，早盘资金尚不脱紧绷范畴，且从稍早央行发布的商业银行流动性管理事宜的函分析，监管层明确表态当前银行体系流动性总体合理，所以央行出手相助可能性趋小，在年中等因素作用下，预期本周资金情况不会有实质改善。

“感觉还是挺紧的，不过比上周三、四好很多，今天和周五早盘一上来都有一笔比较大量的成交，这和上周紧张的时候相比是很反常的，所以不排除有指导嫌疑。”华中一银行交易员称。

据交易员们介绍，今日需求以一个月内品种较多，成交价格部分围绕加权利率水平进行，但融入过程也非毫无难度，所以也有部分需求方要在加权基础上加点才能成交。

中国央行稍早发文表示，当前中国银行体系流动性总体处于合理水平，但由于金融市场变化因素较多，且临近半年末重要时点，各金融机构要不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理；金融机构特别是大型商业银行在加强自身流动性管理的同时，还要积极发挥自身优势，配合央行起到稳定市场的作用。

上海一银行交易员对此表示，央行的态度还是比较明确的，起码短期出手施援的可能性不大。“不过既然要求大行起到市场稳定器的作用，那我之后再找大行借钱的时候就把这句贴给他们看。”他说。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时正/逆回购亦仍列需求之中。其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 6.6540 8.6981 -204.41

七天 7.6514 9.2485 -159.71

14天 7.4250 9.153 -172.8 上海证交所质押式回购利率

一天 8.7050 11.2150 -251.00

七天 9.7600 6.5300 323.00

14天 8.5000 7.2900 121.00 回购定盘利率

隔夜 6.4700 8.4300 -196.00

七天 7.3200 8.5000 -118.00

14天 7.1600 8.5600 -140.00 Shibor

隔夜 6.4890 8.4920 -200.30

七天 7.3110 8.5430 -123.20