中国资管：上周银行理财产品发行数量环比激增约1.5倍，收益率亦升

路透北京6月24日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（6月15日-6月21日）72家银行共发行了563款理财产品，发行银行数较上期报告增加11家，产品发行量增加227款，环比激增约1.5倍。

受到货币市场流动性异常紧张、月末、季末银行各项考核以及下月各种缴款的影响，上周理财产品发行银行以及产品数量显着增加。

其中人民币债券和货币市场类理财产品发行数为259款，较上期报告增加111款，平均预期收益率为4.52%，较上期报告上升30个基点。而且主要是1-3个月、3-6个月期限产品发行量增幅较大。

上周，保本浮动和保证收益型理财产品共172款，市场占比为30.55%；非保本型理财产品共391款，市场占比为69.45%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 259款 +111款 4.52% +30个基点

外币债券和货币市场类 4款 持平 1.25% -53个基点

结构性理财产品 18款 +12款 6.32% -1个基点

其他类理财产品 278款 +100款

其他类理财产品市场占比小幅下滑至49.38%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 30款 +8款 3.77% +12个基点

1个月至3个月（含） 324款 +111款 4.59% +24个基点

3个月至6个月（含） 141款 +77款 4.71% +30个基点

6个月至1年（含） 54款 +18款 4.71% -4个基点

1年以上期理财产品 14款 +13款 5.30% ~

（~表示数据不可得）

上周45家银行共发行了259款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为5天，最长为365天；预期年化收益率最低2.00%，最高为6.10%，与上期报告相比最低预期收益率下滑75个基点，最高预期收益率上升40个基点。

人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 12 4.63% 3.49%

1个月至3个月 165 63.71% 4.55%

3个月至6个月 65 25.10% 4.59%

6个月至1年 17 6.56% 4.60%

1年以上 0 0 --

**到期产品4款产品未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有813款产品到期，其中有200款产品公布了到期收益率，其中有4款产品到期未实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类410款，结构类38款，除了有3款结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.36%，较上期报告上升18个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.35%，较上期报告上升26个基点。

到期收益率达到5.00%及以上的产品共有19款，除了3款澳元产品外，其余所有产品为人民币产品。

到期收益率最高的产品为星展银行在2012年5月2日发行的“星利系列1218期（DZHQ）”，投资币种为澳元，该结构性产品挂钩3个月美元LIBOR到期实现了11.00%的收益率。

上周有4家银行发行的4款产品到期未实现最高预期收益率，农业银行 发行的“‘金钥匙如意’2013年第6期英镑汇率挂钩人民币理财产品”为一款挂钩英镑兑美元的结构性产品，由于在产品运行期间挂钩标触发低收益条款，因此未能实现最高预期收益率，相同的还有招商银行 发行的“焦点联动系列之黄金表现联动（看涨）理财计划（104061）”，该挂钩黄金的结构性产品同样因为未能触发高收益率条款而获得较低收益。