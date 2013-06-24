中国债市动态：现券收益率下探，机构倾向多看少动等待局势进一步明朗

路透北京6月24日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率下探。市场人士表示，资金价格明显回落，但仍处于较高水平，现券方向尚不明确；机构倾向于多看少动，主动交投意愿较淡，在“酱油”行情中等待管理层和流动性的进一步明朗。

“今天做多的有，但较少，也没见什么抛盘。。”上海一银行交易员称，“对后面看不清，多看少动。打仗没有（央行的）信号枪，怎么动?还是得躲在战壕里。”

他进一步表示，当前不是类去年的恐慌性抛售时点，机构多在观望央行态度的明朗以及流动性走势，在此之前，都会是“酱油”行情，成交意愿不足，报价区间偏宽。交易策略方面，既有仓位在风控尚可的前提下，“只能扛”，没必要降杠杆，IRS要跟现券配合着做对冲。

人民币利率互换(IRS) 周一早盘短端继续明显回落，一年期从开盘的4.35%滑落至当前的4.27%左右。

该交易员解释了当前不倾向于降杠杆的原因，当前最大的威胁来自于资金面的不确定，现券尤其是利率债，当前抛售损失会非常大，且其并不是杠杆操作的主要标的，国内经济增长情况依旧偏弱，故其倾向于扛。

银行间市场周一主要质押式回购利率 大幅跳水。交易员表示，流动性较上周五前的市况确实有现进一步转暖迹象，不过资金价格明显回落更多是受相对较低的开盘价引导。早盘资金尚不脱紧绷范畴，且从稍早央行发布的商业银行流动性管理事宜的函分析，监管层明确表态当前银行体系流动性总体合理，所以央行出手相助可能性趋小，在年中等因素作用下，预期本周资金情况不会有实质改善。