《全球经济焦点》若收益率急升，美债投资人将损失逾1万亿美元--BIS

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透伦敦6月23日 - 国际清算银行(BIS)周日指出，如果债券收益率(殖利率)跳涨，光是持有美国公债的投资人就将损失超过1万亿(兆)美元，显示出各国政府必须整顿财政的迫切性。
BIS痛斥企业界、家庭、及公共部门没有善用超宽松货币政策所争取到的时间，BIS指出，实施超宽松货币政策的结果是形成新的金融问题，并未鼓励、反而是推迟了必要的经济调整。
BIS是预见2008年全球金融危机症兆的少数机构之一。
自金融危机之后，公债收益率大幅下跌，因投资人寻求传统的资金避险工具、监管机构亦要求银行业者增加持债、各国央行亦买进债券，作为向经济挹注资金的管道。
BIS年度报告指出，若债券收益率全面上升3个百分点，不含美国联邦储备理事会(FED/美联储)的美国公债投资人将遭受1兆美元以上的损失，相当于美国国内生产总值(GDP)的8%。
对多数发达经济体而言，政府公债价值可能减损规模相对于GDP的比例，达到纪录高位，在法国、意大利、日本、及英国等国，这个比例从15%到35%不等。
“由于外国银行及本国银行都将蒙受损失，如果没有十分小心处理，调升利率将对金融体系稳定性构成风险，”BIS指出。
“在这方面，央行在任何紧缩动作之前提供明确沟通将极为重要。”
BIS很清楚债券收益率不太可能一夜之间上升3个百分点。但BIS指出，急剧走势有可能迅速发生：1994年时，许多发达经济体的债券收益率在一年时间内上涨约2个百分点。
**起而行**
BIS避开有关撙节措施适得其反的争论，认为各国必须加倍努力使本国债务获得控制，因为光靠经济成长是无法做到的。
“债务过高是金融危机之后迈向成长的主要障碍之一。年复一年增加举债，不是解决方法，”报告称。
当考虑到人口老化相关支出的预估成长，富裕国家所需要进行的财政调整规模尤其巨大。BIS报告指出，由于这些调整极为巨大，许多政府可能会选择减少养老年金之类的福利。
自2007年以来，不但多数国家的家庭、企业及政府债务相对GDP的比例上升，多数富裕国家的偿债比率目前亦高于1995-2007年平均水准--尽管拥有低利率的环境。瑞典是偿债比率最高的国家。
而许多政府在就业及产品市场的改革也止步不前，尽管有强烈证据显示，降低企业裁员成本及减少零售业等领域的竞争障碍，将为经济成长提供一大助力。
BIS指出，期望货币政策能解决问题，只会注定失败。
BIS首席经济学家Stephen Cecchetti表示，各国央行如果再做更多努力，只会让央行已经造成的风险更加恶化。
“现在需要有所行动的是其他部门，加速艰钜但重要的改革，以及补强工作以释放出生产力及就业成长。继续空等不会使事情变得比较轻松，特别是在社会大众的支持及耐心渐失之际，”他在电话会议上表示。(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
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