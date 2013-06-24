《路透基点特写》双汇收购Smithfield Foods融资案外资银行有机会成为要角

路透香港6月24日 - 中国猪肉生产商双汇给国际银行业者意外的机会，来支持双汇以71亿美元收购美国Smithfield Foods。

双汇已有中国银行承诺贷款40亿美元，其中包括一笔30亿美元的五年期备用信用证融资，不过国际银行业者上周获得参贷的邀请。

虽然中国银行仍居本案融资主导地位，但是该项40亿美元贷款案可能出现承贷大笔额度的全球性银行。此时正值中国银行间市场流动性紧俏，意味着中资并购案中，国际银行业者的角色将越来越吃重。

通常，中国国营企业海外并购案的融资需求中，中国银行业者是主角，外资银行只好在涉及民间企业的交易中竞争。但在中国企业持续拓展海外之际，银行界人士认为，外资银行的机会将门户大开。

“未来18-24个月，我们料可见到中国企业寻求海外直接投资的趋势仍将持续，可能涉及天然资源，像是石油、天然气、铁矿石、食品及农业，或者是由科技业带动的高价值产业，”汇丰亚太地区杠杆及收购融资主管Lyndon Hsu说。

“并购料将跨越整个价值链，不论是横向或垂直整合面，如果近期的资本架构被复制，那么将产生相应的庞大融资机会。”

如果中国银行体系流动性更进一步承压，中国企业可能会涌向国际市场寻求资金。

目前尚不清楚上周所发出的融资邀贷是否仍将有中银的担保支持，也尚不清楚外资银行是否被要求单独承贷。

与此同时，摩根士丹利上周五透过电话会议邀请银行业者参加15亿美元、364天期无担保过桥贷款案，该项融资是用来做为支持双汇收购Smithfield。

**更多并购案**

上周有两起新并购案宣布，包括香港上市企业蒙牛乳业以114港元收购雅士利。由汇丰和渣打提供过桥贷款。

另外一笔可能的融资案是大连万达收购英国游艇制造商Sunseeker。万达料将在本月结束之前完成这项3亿英镑的收购案。

万达在2012年5月以26亿美元买下美国院线集团AMC，其中包括19亿美元债务。万达从中国进出口银行筹得4.90亿美元双边贷款。

过去18个月中，已有数宗境外贷款案完成，以支持向外收购和买断在海外挂牌的中资企业。

“这种‘境外中国控股’的融资架构，也就是用来自境内运作企业的股息支付，偿付借自境外的贷款，这种架构在国际银行业者之间的接受度越来越高。”瑞士信贷新兴市场融资小组主管之一Ali Abbas Alam说。

这股风潮始于2011年底的如家快捷酒店2.40亿美元贷款案，并持续至最近的阿里巴巴集团80亿美元融资案。阿里巴巴融资案有九家银行共同平均承贷，上周银团组建阶段已接近尾声。

“由于中国的公营民营企业都很想取得海外资产，加上当前资产估值诱人、高收益债券新发行的脚步减速，我们预计贷款市场这股趋势将持续，而且会有更多贷款交易出现。我们认为贷款市场对结构性正确的融资案料将有强劲胃口。”Alam说。

不过双汇首度将融资触角伸向境外贷款市场，可能得面临诸多挑战。首先，与外资银行的磨合就是一大问题。而且融资完成之后，这项并购案将为组合后的实体带来71亿元债务。

双汇拥有中国最大肉类处理商河南双汇投资发展股份有限公司的控股权，后者2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为7.36亿美元。在2013年4月28日止的12个月期间，Smithfield Foods的净收入为1.838亿美元，资产负债表上拥有10亿美元现金。