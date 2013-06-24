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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 15:16 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收在22个月高位，明日10年新券料标高

* 五年期指标公债收在一年10个月高位，明日或测1.1%
    * 10年期公债殖利率亦大弹，明日标售结果料在区间高档
    * IRS外商仍偏空操作，利率亦急弹

    路透台北6月24日 - 台湾五年期公债102/2  殖利率周一收在逾
一年10个月新高。受指标美债殖利率持续走高影响，台湾公债市场今日气氛亦明显偏空，各
年期公债殖利率全线走扬，交易量较大的五年公债殖利率缓步壂高，收于日高。交易员对后
市亦不看好，认为美债这波利率扬升尚难划下休止符，台债短期亦难以结束偏空行情。
    
    市场交易人士指出，台债短期跟随国际盘波动已几成市场最大共识。而从技术线型来看
，美国指标10年期公债 或将在本周上测2.7-2.8%的短线关键位，加上台债盘中
殖利率走高后买盘承接并不积极，显示市场持券信心薄弱，短线市况或以高档震荡缓上呈现
。
    
    〞这看起来不是那种一两个月就会结束的trend(趋势)，到QE真的退场之前，恐怕市场
气氛都不会太好。〞一证券商交易员说。
    
    另一银行业交易员则指出，虽然今日盘中交易量能未能明显放大，显示多方停损并未出
笼，仅有零星的停损和停利，多方当下未能认输，反而令后市盘面反应时间延长，不利后续
走势。
    
    〞现在多方还没有砍出来，但这个盘最重要的是多方能不能受得了。〞上述交易员称。
    
    交易员预估，如暂未考量10年新券标售结果，明日五年券区间或放大至1.06-1.11%间交
投。今日该券高位1.0830%为逾22个月新高，前高落在2011年8月17日报1.084%。
    
    美国公债价格周一在亚洲盘持续下滑，延续上周黯淡的表现。在美联储暗示可能削减刺
激措施规模之后，指标10年期公债收益率创下2001年11月以来的最大单周升幅。指标10年期
公债 收益率上升2.6个基点,报2.5684%，触及近两年来最高。 
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +4.00     1.0830  1.0606-1.0830*     185.5
     10    102/6R                     +4.75     1.4735  1.4500-1.4735*      46.0
   * 表该券交易来高位
    
    10年增额券102/6R             今日亦在发行前交易大弹以日高作收。且若以10年券
连续殖利率            来看，该券盘中高点1.4735%亦触及近23个月高位，前高来到2011
年8月4日报1.49%。
    
    交易商指出，这波公债急弹本以10年券为领头羊，其空单自上周五急增，较筹码相对较
稳定的五年券更具空方主导力道。然而因10年券明日标售在即，使得交易商在标售前持观望
心态，也打压交易流动性。
    
    〞明天10年券大概会标在1.48%附近，这种气氛不容易标得好。〞一银行交易员说。
    
    上述交易员并指出，五年券多方未能立刻停损，亦出现以作空10年券或五年期IRS<TWDI
RS>             的对冲避险操作，不过量能并不大。
    
    另一证券商交易员则说，由于外商对贝南克谈话反应更与国际盘接近，在以外商主导的
IRS市场中，流动性最佳的五年期IRS今日已见1.25%的成交，急弹速度更不下于公债市场，
令线图上出现几乎呈90度直角的向上急弹。该成交利率也约当为22个月高位。
    
    交易商预估，明日10年增额券在发行前交易的交投区间约落在1.45-1.50%。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.8600
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4610
          5       102/2                       1.0830
          2       102/4                       0.6300
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)

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