台湾债市：五年公债殖利率收在22个月高位，明日10年新券料标高

* 五年期指标公债收在一年10个月高位，明日或测1.1% * 10年期公债殖利率亦大弹，明日标售结果料在区间高档 * IRS外商仍偏空操作，利率亦急弹 路透台北6月24日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一收在逾 一年10个月新高。受指标美债殖利率持续走高影响，台湾公债市场今日气氛亦明显偏空，各 年期公债殖利率全线走扬，交易量较大的五年公债殖利率缓步壂高，收于日高。交易员对后 市亦不看好，认为美债这波利率扬升尚难划下休止符，台债短期亦难以结束偏空行情。 市场交易人士指出，台债短期跟随国际盘波动已几成市场最大共识。而从技术线型来看 ，美国指标10年期公债 或将在本周上测2.7-2.8%的短线关键位，加上台债盘中 殖利率走高后买盘承接并不积极，显示市场持券信心薄弱，短线市况或以高档震荡缓上呈现 。 〞这看起来不是那种一两个月就会结束的trend(趋势)，到QE真的退场之前，恐怕市场 气氛都不会太好。〞一证券商交易员说。 另一银行业交易员则指出，虽然今日盘中交易量能未能明显放大，显示多方停损并未出 笼，仅有零星的停损和停利，多方当下未能认输，反而令后市盘面反应时间延长，不利后续 走势。 〞现在多方还没有砍出来，但这个盘最重要的是多方能不能受得了。〞上述交易员称。 交易员预估，如暂未考量10年新券标售结果，明日五年券区间或放大至1.06-1.11%间交 投。今日该券高位1.0830%为逾22个月新高，前高落在2011年8月17日报1.084%。 美国公债价格周一在亚洲盘持续下滑，延续上周黯淡的表现。在美联储暗示可能削减刺 激措施规模之后，指标10年期公债收益率创下2001年11月以来的最大单周升幅。指标10年期 公债 收益率上升2.6个基点,报2.5684%，触及近两年来最高。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +4.00 1.0830 1.0606-1.0830* 185.5 10 102/6R +4.75 1.4735 1.4500-1.4735* 46.0 * 表该券交易来高位 10年增额券102/6R 今日亦在发行前交易大弹以日高作收。且若以10年券 连续殖利率 来看，该券盘中高点1.4735%亦触及近23个月高位，前高来到2011 年8月4日报1.49%。 交易商指出，这波公债急弹本以10年券为领头羊，其空单自上周五急增，较筹码相对较 稳定的五年券更具空方主导力道。然而因10年券明日标售在即，使得交易商在标售前持观望 心态，也打压交易流动性。 〞明天10年券大概会标在1.48%附近，这种气氛不容易标得好。〞一银行交易员说。 上述交易员并指出，五年券多方未能立刻停损，亦出现以作空10年券或五年期IRS<TWDI RS> 的对冲避险操作，不过量能并不大。 另一证券商交易员则说，由于外商对贝南克谈话反应更与国际盘接近，在以外商主导的 IRS市场中，流动性最佳的五年期IRS今日已见1.25%的成交，急弹速度更不下于公债市场， 令线图上出现几乎呈90度直角的向上急弹。该成交利率也约当为22个月高位。 交易商预估，明日10年增额券在发行前交易的交投区间约落在1.45-1.50%。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8600 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4610 5 102/2 1.0830 2 102/4 0.6300 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)