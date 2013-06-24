美国金融：美国银行业向美联储提交危机应对计划--华尔街日报

路透6月23日 - 华尔街日报援引知悉谈话的消息人士报导称，美国银行业向联邦监管机构提交了一份提案，内容是有关在未来出现危机时，如何为重组那些美国大而不能倒的机构来筹资。

华尔街日报称，该提议在5月22日的一闭门会议上提交给了美国联邦储备理事会(美联储/FED)，是银行在政府官员出台更严格规定前首先提出的方案。官员认为银行仍可能在危机时期对金融稳定性构成威胁。

根据这项计划，最大金融服务控股公司将维持一定数量的债务和股权，将用于支撑监管机构接管的任何倒闭银行子公司。

据华尔街日报透露，一些银行甚至可能被迫发行昂贵的长期债券。

华尔街日报报导，银行在陈述中称，他们均同意将持有的债务和股权总量达到相当于其风险加权资产的14%。

对于按国际规定可能必须持有额外资本缓冲的六家美国最大银行，这个比例可能高达15-16.5%。

华尔街日报援引高盛 预估表示，目前富国银行 现有的债务与股权相当于风险加权资产的14%，摩根大通 的这一比例在18.4%，美国银行 和花旗集团 分别为20.2和22.1%.

路透在美国常规工作时间外尚未立刻联系上美联储置评。