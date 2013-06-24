美国金融：美国银行业向美联储提交危机应对计划--华尔街日报

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透6月23日 - 华尔街日报援引知悉谈话的消息人士报导称，美国银行业向联邦监管机构提交了一份提案，内容是有关在未来出现危机时，如何为重组那些美国大而不能倒的机构来筹资。
华尔街日报称，该提议在5月22日的一闭门会议上提交给了美国联邦储备理事会(美联储/FED)，是银行在政府官员出台更严格规定前首先提出的方案。官员认为银行仍可能在危机时期对金融稳定性构成威胁。
根据这项计划，最大金融服务控股公司将维持一定数量的债务和股权，将用于支撑监管机构接管的任何倒闭银行子公司。
据华尔街日报透露，一些银行甚至可能被迫发行昂贵的长期债券。
华尔街日报报导，银行在陈述中称，他们均同意将持有的债务和股权总量达到相当于其风险加权资产的14%。
对于按国际规定可能必须持有额外资本缓冲的六家美国最大银行，这个比例可能高达15-16.5%。
华尔街日报援引高盛 预估表示，目前富国银行 现有的债务与股权相当于风险加权资产的14%，摩根大通 的这一比例在18.4%，美国银行 和花旗集团 分别为20.2和22.1%.
路透在美国常规工作时间外尚未立刻联系上美联储置评。
监管机构尚未对该提议作出回应，并可能予以回绝，而偏向于采用自己的计划。但华尔街日报称，他们倾向于让银行发行更多债务，因为这种方法能在政府高层管理人员更迭和修复问题的时期，向困境中的银行提供流动性。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译