香港个股：中国汇源果汁出售上海汇源全数股权予统一中控，作价3亿元人民币

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透香港6月24日 - 中国市占率最大的果蔬汁生产商--汇源果汁 确认出售上海汇源全数股权予统一中国控股 ，金额为3亿元人民币。此交易将有助于统一中控提高20%果汁产能。
汇源稍早已就此股权收购作出公告。
元大证券发布报告指出，汇源上海的果汁产能约为每年21万吨，收购该工厂将令统一中控的果汁产能提高20%左右，预计新产能将于2014年底投入营运。
不过，投行德银指出，根据协议，上海汇源的生产设施由汇源保留并将迁往其他地区，意即统一中控收购的为土地，再加上上海汇源因劳工及生产成本较高，连年亏损，此桩交易并不便宜。
汇源果汁称，此出售事项确认未经审核收益预估约1.88万元人民币。
本地时间下午2:48时，汇源跌3.42%至3.11港元;统一中控跌3.23%至7.80港元，跌幅均大过大盘指数 的2.24%。（完）
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。