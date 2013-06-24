香港个股：中国汇源果汁出售上海汇源全数股权予统一中控，作价3亿元人民币

路透香港6月24日 - 中国市占率最大的果蔬汁生产商--汇源果汁 确认出售上海汇源全数股权予统一中国控股 ，金额为3亿元人民币。此交易将有助于统一中控提高20%果汁产能。

汇源稍早已就此股权收购作出公告。

元大证券发布报告指出，汇源上海的果汁产能约为每年21万吨，收购该工厂将令统一中控的果汁产能提高20%左右，预计新产能将于2014年底投入营运。

不过，投行德银指出，根据协议，上海汇源的生产设施由汇源保留并将迁往其他地区，意即统一中控收购的为土地，再加上上海汇源因劳工及生产成本较高，连年亏损，此桩交易并不便宜。

汇源果汁称，此出售事项确认未经审核收益预估约1.88万元人民币。

本地时间下午2:48时，汇源跌3.42%至3.11港元;统一中控跌3.23%至7.80港元，跌幅均大过大盘指数 的2.24%。（完）