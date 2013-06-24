国际油市：布兰特原油于101美元下方交投，受需求疑虑和美元走坚压制

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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美元指数 上涨0.31%至两周高位，上周收升2.2%，为2011年11月以来最大单周升幅。
0444GMT时，布兰特原油期货 下跌0.40美元至每桶100.51美元；美国原油期货 跌0.20美元至每桶93.49美元。
“全球货币供应将会受创，对石油等商品的投资水平将回落，”CMC Markets驻悉尼的首席市场策略师Michael McCarthy表示。
“长期来说，停止庞大刺激，将对商品市场带来压力。”
根据路透市场分析师王涛，美国原油在接下来的三个月料将重探4月18日所及低位85.61美元，而且很有可望跌破该水准，下探去年6月28日的低位77.28美元。
中国石油需求成长前景黯淡，也拖累油价。
国际能源署本月稍早下修中国石油需求成长预估，从3.9%降至3.8%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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