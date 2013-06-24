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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 13:24 BJT

国际油市：布兰特原油于101美元下方交投，受需求疑虑和美元走坚压制

美元指数 上涨0.31%至两周高位，上周收升2.2%，为2011年11月以来最大单周升幅。

0444GMT时，布兰特原油期货 下跌0.40美元至每桶100.51美元；美国原油期货 跌0.20美元至每桶93.49美元。

“全球货币供应将会受创，对石油等商品的投资水平将回落，”CMC Markets驻悉尼的首席市场策略师Michael McCarthy表示。

“长期来说，停止庞大刺激，将对商品市场带来压力。”

根据路透市场分析师王涛，美国原油在接下来的三个月料将重探4月18日所及低位85.61美元，而且很有可望跌破该水准，下探去年6月28日的低位77.28美元。

中国石油需求成长前景黯淡，也拖累油价。

国际能源署本月稍早下修中国石油需求成长预估，从3.9%降至3.8%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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