中国金融：华融资产寻求出售少数股权，集资多至20亿美元--消息

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港/上海6月24日 - 两位消息人士向路透表示，寻求引入战略投资者的中国华融资产管理股份有限公司有意出售15-20%股权，集资多至20亿美元。
其中一位消息人士指出，华融已邀集投行参与销售事宜的顾问遴选，近期也选择了某家投行进行相关程序。消息人士因信息非公开而不愿具名。
目前无法取得华融资产的评论。
中国华融前身为创立于1999年的中国华融资产管理公司，旨在负责接收国有银行不良债权；去年其完成股改，正式挂牌成立股份有限公司，标志着由政策性金融机构转变为市场化的金融机构。 (完)
(翻译 李珊珊; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。