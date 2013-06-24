银行观点：下调中国GDP增长预测至7.7%，料短期内放宽银根--恒生

路透香港6月24日 - 香港恒生银行 周一称，预期未来数季中国经济放缓趋势可能持续，因而将今年国内生产总值（GDP）增长预测下调至7.7%，原为8%；并预料短期内中国央行或以公开市场操作方式向银行体系注资。

恒生银行财资处在最新一份中国经济研究报告中指出，5月份数据印证内地经济增长动力持续减弱，虽然零售销售增长微升，但工业生产及固定资产投资增长均放缓。

“4月及5月份的经济表现较预期逊色，意味第二季GDP增长难以显着回升，甚至低于第一季的7.7%。”报告称，预料未来数季经济放缓的趋势亦可能持续。

5月内地信贷增长放缓，自6月初起银行同业市场资金亦严重短缺。报告称，尽管经济增长动力减弱及货币市场利率上升，相信中国央行不会以减息来放宽银根，但短期内或以公开市场操作方式向银行体系注资。

报告指出，“假若Shibor持续高企，未来数周人民银行或以逆回购等公开市场操作、其他短期流动性调节工具及常备借贷措施向银行体系注资。”

报告并称，蔬菜价格下降，带动消费物价通胀由4月的2.4%回落至5月的2.1%。虽然猪肉价格自5月中旬开始回升，意味食品价格通胀或已见底，但整体通胀威胁不大。恒生预期，2013年整体通胀平均为2.8%。