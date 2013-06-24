版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 14:04 BJT

《汇市简讯》澳元/美元的期权障碍据传在0.9150

0528GMT

* 美元/日圆今日将有行权价在98.00和99.00的香草期权到期，英镑/日圆在150.50有期权到期，欧元/日圆在128.00有期权到期

* 欧元/美元、欧元/瑞郎、英镑/美元、英镑/瑞郎分别在1.3075、1.2325、1.5465、1.43有期权到期

* 澳元/美元有行权价在93.00的期权到期，美元/加元在1.0350有期权到期

* 据传澳元/美元期权障碍在0.9150。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐