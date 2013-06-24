《汇市简讯》澳元/美元的期权障碍据传在0.9150

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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* 美元/日圆今日将有行权价在98.00和99.00的香草期权到期，英镑/日圆在150.50有期权到期，欧元/日圆在128.00有期权到期
* 欧元/美元、欧元/瑞郎、英镑/美元、英镑/瑞郎分别在1.3075、1.2325、1.5465、1.43有期权到期
* 澳元/美元有行权价在93.00的期权到期，美元/加元在1.0350有期权到期
* 据传澳元/美元期权障碍在0.9150。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。