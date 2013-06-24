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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 14:14 BJT

澳新汇市：澳新货币走稳，但公债收益率跳涨

**澳新货币表现尚可**

相比于债市走低，澳新货币周一表现平静下来，兑日圆甚至微涨。

澳元兑日圆 涨0.7%至90.72日圆，新西兰元兑日圆 涨0.5%至76.24日圆，似乎表明市场暂时已经筑底。澳元和新西兰元从5月开始挫跌，最低分别触及88.90日圆和74.41日圆。

澳元兑美元 几无变化，报0.9218美元，守在上周创下的33个月低点0.9163美元上方。新西兰元兑美元 报0.7746美元，也脱离一年低点0.7700美元。

“新西兰元似乎不太可能很快回到0.8000美元的水平，”澳新银行(ANZ/澳盛)分析师在报告中表示，“技术层面来看，新西兰元兑美元正走向2012年5月低点0.75美元下方。”

市场关注新西兰元能否守在关键支撑位0.7744美元上方，即去年6月至今年4月涨幅的76.4%回档位。若新西兰元持续跌破该价位，将可能跌向去年5月低点0.7456美元。(完)

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